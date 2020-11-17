F1'in en başarılı ve tek siyah pilotu Hamilton: George Floyd, bastırdığımın farkında olmadığım duyguları ortaya çıkardı

İstanbul yarışını da alarak tarihi başarı kazandığı F1'in 70 yıldaki 750 pilotu arasında tek siyah olan Hamilton, George Floyd videosunu izlerken geçirdiği travmanın hala geçmediğini belirtti. 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' hareketine verdiği desteği "Irkçı olmamak yetmez. Irkçılık karşıtı olmak zorundasınız" diye açıkladı.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinde birinci olarak 7 şampiyonluk rekorunu egale eden Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği demeçte ırkçılığa karşı içini döktü.

ABD'den dünyaya yayılan 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' (Black Lives Matter) protestolarına aktif destek veren 35 yaşındaki siyah pilot, her zaman babası ve kendisi gibi yarışçı kardeşiyle birlikte mevcudiyetinin ve inanılmaz başarısının F1'de değişimi tetikleyeceğini ve diğerleri için kapıyı açacağına inandığını anlattı.

Ancak 2019 yılının sonunda F1 takımlarının hepsinin fotoğraflarına bakarken hiçbirinde renkli bir kişinin bile olmadığının farkına vardığını belirten Hamilton, bu konuda düşünürken 25 Mayıs'ta ABD'de beyaz polis Derek Chauvin'in silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesinin videosunun dünyanın yüzüne vurulduğunu hatırlattı. Gördükleri karşısında geçirdiği travmanın hala geçmediğini vurguladı.

The Guardian'ın "sesinde duyabiliyorsunuz" diye betimlediği Hamilton, "Pek çok insan gibi George'u 8 dakika 30 saniye boyunca izlemek, o kadar çok duyguyu su yüzüne çıkardı ki, bunca zamandır bastırıp gömdüğümün farkında bile değildim" dedi.

Aynı zamanda ne yapması gerektiğinin zihninde billurlaştığını söyleyen Hamilton, gençliğinde ve yarış kariyerinde karşılaştığı ırkçılığa atıfla şöyle konuştu:

"Yarışmak ve şampiyonluk kazanmak muhteşem bir şey, ama gerçekte ne işe yarıyor? Değişim için zorlamaya yardım etmiyorsa hiçbir şeye yaramaz. Bu platformu kullanmak zorunda olduğuma karar verdim. Dışarda zorluklarla boğuşan ve benim tecrübe etmiş olduklarımı ve daha da kötüsünü deneyimleyen onca insan var."

"Irkçı olmamak yetmez. Irkçılık karşıtı olmak zorundasınız. Irkçılığa karşı olmak ve bu hareketleri desteklemek zorundasınız.

ABD'deki profesyonel basketbol ligi NBA'de ve en üst düzey futbol liglerinde 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' hareketine verilen destekten çok etkilendiğini belirten Hamilton, F1 organizasyonundan böyle bir destek gelmediğine işaret etti. Ancak bunu bir engel olarak görmeyen siyah pilot, rakip sürücüleri her yarıştan önce 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' hareketinin simgelerinden olan diz çökme eylemi yapmaya ve kendi takımı Mercedes'in rengini gümüşten siyaha çevirmeye ikna etti ve sporun her düzeyde daha çeşitli katılımcıları kucaklamasına yönelik komisyon kurulmasını sağladı.

F1'de başladığı 1950'den beri yarışan 750 erkek sürücü arasında hala tek Afrika-Karayip kökenli pilot olan Hamilton, bazı beyazlar nezdinde tartışmalı olan 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' hareketine destek açıklaması, sloganlarına bürünerek giyinmesi ve eylemlerini yapmasının kolay olmadığını itiraf etti:

"Beyazların hakimiyetindeki bir sporu yapıyorum, o yüzden yaklaşımınızda ve ne söylediğinizde çok ama çok dikkatli olmak zorundasınız, çünkü insanlar çoğunlukla sözlerinizi size karşı kullanıyor."

İnsanları diz çökme eylemine nasıl ikna ettiğinin sorulması üzerine bazı pilotların bunu yapmadığını ama yanlarında saygıyla sessizce durduğunu, diz çökenlerden bazısının ise 'bunu daha ne kadar yapmak zorundayım' havasında davrandığını, bunun bir anlayış yoksunluğunu gösterdiğini anlatan şampiyon, kendisinin farkındalık yaratmak için bu platformu kullanmaya ve mesaj vermeye devam edeceğini söyleyerek ekledi:

"Yoksa bu şey sessizce ölebilir ve geçmişteki duruma geri dönebilir."