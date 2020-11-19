Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'un son hafta maçında konuk olduğu Macaristan'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu 6 puan ve averajla son sırada tamamlayan Türkiye, C Ligi'ne düştü.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan eşitlik 57'nci dakikada bozuldu. Nikolic'in pasına hareketlenen Varga'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği top yan direkten döndü. Boşta kalan topu uzaklaştırmaya çalışan Ozan Kabak'ın müdahalesinde Siger'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

73'üncü dakikada Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağa Hakan Çalhanoğlu gelişine sert vuruşunda, kaleci Dibusz son anda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa bu kez Yusuf Yazıcı'nın şutunda ise Nego'dan seken meşin yuvarlağı Macaristan savunması uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Macaristan farkı ikiye yükseltti. Türkiye'nin kullandığı kornerde Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Boşta kalan topu kapan ve Nazım Sangare'den kurtaran Varga, ceza sahası önüne kadar geldi. Varga'nın sağ ayağıyla sert şutunda, Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.