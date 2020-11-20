Özil'den İslamofobi'ye karşı çağrı

Arsenal'da forma giyen futbolcu Mesut Özil, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaparak, “İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" dedi.

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirdi.

Özil, “Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız” ifadelerini kullandı.

𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐫𝐦 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬

Unfortunately Islamophobia & Antiislamismus is growing in Europe and in other parts of the world with media playing a big role in that. (1/2) pic.twitter.com/DzXaGvMG2U — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 20, 2020

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Dua ederken çekilmiş bir fotoğrafını da kullanan Mesut Özil, Kuran'ı Kerim'in 41. suresindeki 34. ayete "İyilikle kötülük bir olamaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur" yer verdi.

My personal answer to that:

We should respond to Islamophobia & Antiislamismus in a way that will not reinforce it, but rather disarm and silence it with kindness.#JummaMubarak #hayirlicumalar (2/2) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 20, 2020

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