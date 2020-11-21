Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Göztepe Spor Kulünü, 4 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Takımda salgına yakalananların sayısı 6'ya yükseldi.

Göztepe, 4 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. İzmir ekibinde koronavirüse yakalananların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

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