Şenol Güneş: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenilmesiyle küme düşen Türkiye A Milli Takım’ın teknik direktörü Şenol Güneş basın açıklamasında bulundu.

Güneş, gazetecilerle yaptığı Zoom toplantısında milli takımın Avrupa Uluslar C Ligi'ne düşmesinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. "Yeni bir dönem yaşıyoruz" diyen Güneş, "Oyuncusu, teknik adamı herkes için yeni bir dönem. Bazı maçlarda koşullara uymak zorunda kaldık. Eylül, ekim ve kasım aylarında oynanan futbol, düşündüğümüzün altında oldu. Çünkü daha iyisini yapabiliriz. Küme düştük. Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu Milli Takım, sonuç alırsa iyi, almazsa kötü mü diyeceğiz? Bunu yapmayalım. Biz Almanya değiliz tabii ama biz sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuvada beklentilerin altında kaldığını söyleyen Güneş, "Turnuva boyunca yeterince coşkulu değildik. Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Oyun kimliğimiz var bunu biliyoruz. Çok oyuncu oynattım doğrudur. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaptım" diye konuştu.

'Beni kimse paspas yapamaz'

Maaşının 3.2 milyon euro olduğuna dair basında çıkan haberlere değinen Şenol Güneş, "Takımın başarısızlığı benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor. Amaç tozu dumana katarak karalamak. Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz" diye konuştu.

Güneş'in söz konusu tepkisi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un eleştirilerine yanıt olarak yorumlandı.

'Bazı oyuncular dışarıda kalabilir'

Kadrodaki ana iskeletin belli olduğunu kaydeden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ama zorlayan oyuncular var. O yüzden bazı oyuncular dışarıda kalabilir. Şimdi yapmamız gereken Uluslar Ligi’nin kötü intibalarını silip oyuncuları yeniden motive etmek. Macaristan’ın bize karşı daha çok motive olmasını anlıyorum ama biz de böyle rakiplere iyi motive olmalıyız. Biz başarısız bir dönem geçirecektik onu da burada geçirdik." açıklamalarını yaptı.

'Ayağa kalkacağız'

Tecrübeli teknik direktör asıl amaçlarının Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurguladı ve "Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Bu yarış geride kaldı. Martta başlayacak maçlara daha iyi başlayacağız. Kamuoyuna mazeretler sunmayacağız. Doğru yoldan gittiğimizi düşünüyoruz. Bu sonuçların bizi yolumuzdan çevirmesine izin vermeyeceğiz. Hedeflerimiz belli, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Evet kötü bir turnuva geçirdik. Ayağımzı takıldı, yere düştük, ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Takımda geniş bir kadro yaptıklarını kaydeden Güneş, "Bazı oyuncuları görmek istedik. Oyuncularımız kötü değil. Oyuncuları tek tek analiz ettiğinizde formda diyemiyoruz. Fiziksel ve zihinsel dağınıklık yaşadık. O yüzden derslik maçlardı" diye konuştu.

'Yusuf daha iyisini yapacak yeteneğe sahip'

Macaristan maçında 55. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı ile ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyen Güneş, "17'si benim dönemimde olmak üzere 26 kez milli oldu. Evet daha çok sonradan girdi oyuna ama direkt oynadığı zamanlar da var. Enes ile birlikte Almanya maçında en çok eleştirilen iki oyuncudan biriydi. Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamayı tercih ettim ama ikisinden birinin yerine Yusuf ile başlayabilirdim. Yusuf yetenekleri itibariyle sonuç alma açısından çok önemli bir oyuncu. Yusuf daha iyisini yapacak yeteneğe sahip" yorumunu yaptı.

'Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var'

Şenol Güneş konuşmasına şöyle devam etti:

"Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretimi dahil."

Yiğit Bulut ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kişisel Twitter hesabında "Milyonluk transferler, yaşanan şımarık hayatlar, vergisi kaçırılan transfer paraları, vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler, futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri, ve ortada milli takım diye dolaşan mahalle takımı" paylaşımında bulunmuştu.

Bulut şöyle devam etmişti:

"Büyük Türk milletinin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor. Çıkarın o üniformayı. Futbol Federasyonu bu ülkeye, bu bayrağa, büyük Türk milletine yakışmıyor."

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’nin ŞANLI BAYRAĞINI ÜZERİNDE TAŞIDIĞINIZ O ÜNİFORMA HİÇBİRİNİZE YAKIŞMIYOR!!



ÇIKARIN O ÜNİFORMAYI!!



FUTBOL FEDERASYONU BU ÜLKEYE, BU BAYRAĞA, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’ne yakışmıyor!! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) November 18, 2020

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