Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Anadolu Efes kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir."
Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması: pic.twitter.com/CkLvdH79fk— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 24, 2020
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