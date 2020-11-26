Arjantin, efsane futbolcu Maradona'ya veda ediyor

Arjantin'de halk, dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor. Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06:00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.

Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor. © AFP 2020

Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.

Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor. © AFP 2020

Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor. © AFP 2020 1 / 4 © AFP 2020 Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.

Yerel saatle 16:00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.

Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.

© AA Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.

Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.

Arjantin Lig Kupası'nın adı Maradona oldu

Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamada 'Copa Liga Profesional' olan turnuvanın bundan sonra 'Copa Diego Armando Maradona' adıyla düzenleneceğini açıkladı.

Napoli'nin stadı San Paolo'nun adı Maradona olarak değişebilir

Maradona'nın kariyerinde altın çağını yaşadığı İtalyan ekibi Napoli'nin taraftarları da ölüm haberi sonrası yasa boğulurken şehrin belediye başkanı Luigi de Magistris'ten sürpriz bir öneri geldi. Magistris, Napoli için büyük anlam ifade eden Maradona'nın adının, takımın stadyumu San Paolo'ya verilmesini talep etti.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

​'Maradona için tüm takımlardan 10 numaralı forma emekli edilsin'

Marsilya Teknik Dİrektörü Andre Villas-Boas da, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını söyledi.

Boas, şunları kaydetti:

"FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım."