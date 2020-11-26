Kayıt
17:49 26 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Maradona'ya veda: Futbol dünyası, efsane 10 numaranın adını yaşatmak için girişimlere başladı

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 82
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043293341_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_0e3b2e5fb0845398bf51ec39ed9e535c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202011261043293389-maradonaya-veda-futbol-dunyasi-efsane-10-numaranin-adini-yasatmak-icin-girisimlere-basladi/

    Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından dünya genelinde futbolseverler yasa boğuldu. Futbol dünyası, efsane 10 numaranın adını yaşatmak için girişimlere başladı.

    Kişiliğinden özel yaşamına ve siyasi görüşlerine kadar kitlelerin bağrına bastığı Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından dünya genelinde futbolseverler yasa boğuldu.

    Arjantin'de halk, dün 60 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor. Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06:00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.

    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AFP 2020
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AA
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AA
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AA
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AFP 2020
    • Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
      © AFP 2020
    1 / 7
    © AFP 2020
    Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.

    Yerel saatle 16:00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.

    Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.

    © AA
    Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.

    Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.

    'Futbol cennete gitti'

    Bugünkü ulusal gazetelerin neredeyse tamamı habere baş sayfalarından ve sayfalarca yer verdi.

    İtalyan gazeteleri Maradona'yı baş sayfalarından 'Futbol cennete gitti', 'Topun tanrısı', 'Eli Tanrı'ya geri döndü', 'AD10S' gibi başlıklarla selamladı.

    'Futbolun şairi Maradona öldü, Papa onu dualarında anıyor'

    Kendisi de Arjantinli olan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da Maradona için dua ettiği açıklandı.

    © AFP 2020
    Vatikan'ın haber sitesi Vatican News, 'Futbolun şairi Maradona öldü. Papa, onu dualarında anıyor' başlıklı bir haber yayımladı.

    Arjantin Lig Kupası'nın adı Maradona oldu

    Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamada 'Copa Liga Profesional' olan turnuvanın bundan sonra 'Copa Diego Armando Maradona' adıyla düzenleneceğini açıkladı.

    Napoli'nin stadı San Paolo'nun adı Maradona olarak değişiyor

    Maradona'nın kariyerinde altın çağını yaşadığı İtalyan ekibi Napoli'nin taraftarları da ölüm haberi sonrası yasa boğulurken şehrin belediye başkanı Luigi de Magistris'ten sürpriz bir öneri geldi. Magistris, Napoli için büyük anlam ifade eden Maradona'nın adının, takımın stadyumu San Paolo'ya verilmesini talep etti.

    Statta isim değişikliği sorulan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, RMC Sport'a dün yaptığı açıklamada, bu fikri değerlendirmeye alacaklarını belirtti ve adının 'San Paolo-Diego Armando Maradona' olabileceğini belirtti.  

    De Laurentiis bugün de teklife desteğini tekrarladı: "San Paolo'ya senin adının verilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Böylece bu takımın izlediği muhteşem yola tanıklık etmeni ve bizimle kalmanı sağlayabiliriz."

    ​'Maradona için tüm takımlardan 10 numaralı forma emekli edilsin'

    Marsilya Teknik Dİrektörü Andre Villas-Boas da, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını söyledi.

    Boas, şunları kaydetti:

    • "FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım."
    Etiketler:
    Veda, Spor, Futbolcu, Futbol, Ölüm, Arjantin, Diego Maradona
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maradona, 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova ziyareti sırasında
    Efsane futbolcu Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu
    Karikatür
    Netanyahu, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet