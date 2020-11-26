Maradona'ya veda: Futbol dünyası, efsane 10 numaranın adını yaşatmak için girişimlere başladı

Kişiliğinden özel yaşamına ve siyasi görüşlerine kadar kitlelerin bağrına bastığı Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından dünya genelinde futbolseverler yasa boğuldu.
Arjantin'de halk, dün 60 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor. Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06:00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AFP 2020
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AA
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AA
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AA
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AFP 2020
- Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.© AFP 2020
Yerel saatle 16:00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.
Maradona'ya veda: Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyorhttps://t.co/s1kEh59otr pic.twitter.com/126D4nsXM5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2020
Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.
Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.
'Futbol cennete gitti'
Bugünkü ulusal gazetelerin neredeyse tamamı habere baş sayfalarından ve sayfalarca yer verdi.
İtalyan gazeteleri Maradona'yı baş sayfalarından 'Futbol cennete gitti', 'Topun tanrısı', 'Eli Tanrı'ya geri döndü', 'AD10S' gibi başlıklarla selamladı.
'Futbolun şairi Maradona öldü, Papa onu dualarında anıyor'
Kendisi de Arjantinli olan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da Maradona için dua ettiği açıklandı.
Arjantin Lig Kupası'nın adı Maradona oldu
Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamada 'Copa Liga Profesional' olan turnuvanın bundan sonra 'Copa Diego Armando Maradona' adıyla düzenleneceğini açıkladı.
Napoli'nin stadı San Paolo'nun adı Maradona olarak değişiyor
Maradona'nın kariyerinde altın çağını yaşadığı İtalyan ekibi Napoli'nin taraftarları da ölüm haberi sonrası yasa boğulurken şehrin belediye başkanı Luigi de Magistris'ten sürpriz bir öneri geldi. Magistris, Napoli için büyük anlam ifade eden Maradona'nın adının, takımın stadyumu San Paolo'ya verilmesini talep etti.
Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020
Statta isim değişikliği sorulan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, RMC Sport'a dün yaptığı açıklamada, bu fikri değerlendirmeye alacaklarını belirtti ve adının 'San Paolo-Diego Armando Maradona' olabileceğini belirtti.
De Laurentiis bugün de teklife desteğini tekrarladı: "San Paolo'ya senin adının verilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Böylece bu takımın izlediği muhteşem yola tanıklık etmeni ve bizimle kalmanı sağlayabiliriz."
Napoli owner Aurelio De Laurentiis with an emotional message to Diego Maradona: “I believe it is right to name the San Paolo after you, so we can keep you with us as a witness of the excellent path this team has taken.”— John Bennett (@JohnBennettBBC) November 26, 2020
'Maradona için tüm takımlardan 10 numaralı forma emekli edilsin'
Marsilya Teknik Dİrektörü Andre Villas-Boas da, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını söyledi.
Boas, şunları kaydetti:
- "FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım."
🗣 Andre Villas-Boas: "FIFA should retire number 10 for all teams.— Goal (@goal) November 25, 2020
"[Diego Maradona] is the best player in history, it is an incredible loss for the football world." pic.twitter.com/AcaXjLll27
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