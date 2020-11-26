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    Maradona'nın ölümü Avrupa basınında geniş yer buldu: İngiltere'deki manşetler tepki çekti

    © AFP 2020
    Spor
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    Futbol efsanesi  Diego Armando Maradona'nın ölümü İngiliz, İtalyan, Fransız ve Alman basınında geniş yer buldu. İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti. 1986 Dünya Kupası'nda 'Tanrı'nın eli' olarak nitelendirilen gol üzerinden gönderme yapan İngiliz basınında, "Şimdi o Tanrı'nın elinde" gibi başlıklar yer aldı.

    Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz, İtalyan, Fransız ve Alman basını efsane futbolcuya sayfalarca yer ayırdı. Ancak İngiliz basınında yer alan bazı manşetler tepki çekti.

    - İngiliz basını: 

    BBC Sport, 'Arjantin'de 3 günlük yas başlıyor' başlığıyla verdiği haberde, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası karşılaşmasındaki futboluna dair bilgiler yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen Maradona'nın eski takım arkadaşı Ossie Ardiles, Maradona olmanın 'inanılmaz' güzel bir şey olduğunu ifade etti.

    Ardiles, "Onun için hiç kolay olmadı. Çok erken yaşlardan itibaren basının baskısına maruz kaldı. Normal bir çocukluğu yoktu, hiçbir zaman normal ergenlik yılları da olmadı. Herkes onunla birlikte olmak istiyordu. Herkes onun bir parçası olmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

    Sky Sport'un haberinde ise Maradona'nın futbol geçmişine dair bilgiler yer aldı.

    Daily Star'ın, 'En çok ihtiyaç duyulduğunda 'Var' sistemi neredeydi?' manşetini kullandığı haberde, "Maradona, dün gece kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Evet o bir hilekardı. Ama ne kadar inanılmaz bir aldatmacaydı" denildi.

    © Fotoğraf
    İngiliz basınındaki manşetler.

    The Sun gazetesi de Maradona'nın ölüm haberini, 'Futbol dünyası en büyüklerinden birinin yasını tutuyor' şeklinde verdi.

    Mirror gazetesindeki haberde ise 'Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü' başlığı kullanıldı.

    - İtalyan basını:

    İtalya Serie A takımı Napoli ile kazandığı başarılarla parlak bir İtalya kariyeri geçiren Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybetmesi İtalyan basınında gazetelerin ilk sayfasında yer aldı.

    La Gazzetta dello Sport, Napolili taraftarların sıkça söylediği 'Ho visto Maradona (Ben Maradona'yı gördüm)' tezahüratını manşetine taşırken, Maradona'nın 1986'da Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'nı öperken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

    © Fotoğraf
    La Gazzetta dello Sport'un birinci sayfası.

    Haberde, Maradona'nın her zaman cömert, cesur ve zayıfların yanında tavır alan biri olduğu belirtilirken, "Hayatlarımızın ebedi ve dramatik kahramanı, ameliyatından sonra gitti. Ameliyatla kurtarmış gibi görünüyordu. Şimdi Napoli'den Buenos Aires'e büyük bir boşluk var" ifadeleri kullanıldı.

    Corriere dello Sport gazetesi de 'Diego yaşıyor' manşetini attı.

    Corriere dello Sport'un birinci sayfası.

    "Futbola renk katan solak" yorumu yapılan Maradona'nın, milli takımla 1 kez Dünya Kupası kazandığı, oynadığı kulüpler arasında 2 Serie A şampiyonluğu kazandırdığı Napoli ile arasında ayrı bir sevgi bağı oluştuğu yazıldı.

    Tuttosport gazetesi de 'Ad10s (Hoşça kal 10 Numara)' manşetini attı. 'Napoli'nin kralı' olan Maradona'nın aynı zamanda bir dünya yıldızı, kırılgan ama dahi bir efsane olduğu belirtildi.

    Tuttosport gazetesinin birinci sayfası.

    Corriere della Sera gazetesi de Maradona'nın vefatını 'En güzel futbolu oynayan asi dahi Maradona' başlığıyla haberleştirdi.

    La Stampa ise 'Hoşça kal Diego' başlığını kullandı.

    - Fransız basını:

    Le Figaro gazetesinin birinci sayfadan verdiği 'Diego Maradona, başarı efsanesi ve altın çocuk' başlıklı haberinde, Maradona'nın tarihin en iyi oyuncularından biri olduğu, yeşil sahalarda durdurulamadığı ve kontrol edilemediği belirtildi.

    Haberde, Maradona'nın hayatına ve futbol kariyerine ilişkin detaylara yer verildi.

    L'Equipe gazetesi ise manşetinde Maradona'nın fotoğrafına yer vererek, ilk 19 sayfasını efsane futbolcuya ayırdı. Haberde, Maradona'nın istisna oyuncu olduğu ve iz bıraktığı kaydedildi.

    L'Equipe gazetesinin birinci sayfası.

    Dünya spor tarihinde Maradona gibi oyuncuların çok olmadığı ifade edilen haberde, efsane futbolcunun futbolculuk kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

    Maradona'nın ölümünü manşetine tam sayfa fotoğrafla taşıyan Liberation gazetesi, efsane futbolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

    Gazetenin haberinde, Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldı.

    Liberation gazetesinin birinci sayfası.

    "Futbolun büyük bölümü çarşamba günü çöktü. Asıl sorulması gereken soru, bir şekilde Maradona ile kaybolan futbolun kendisinin olup olmadığıdır" ifadesi kullanılan haberde, Maradona'nın hayatı ve kariyeri anlatıldı.

    Le Monde gazetesinin haberinde de efsane futbolcunun üstün başarılarına yer verildi.

    Haberde, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Maradona hakkındaki görüşleri aktarıldı.

    - Alman basını: 

    Kicker dergisi kapağında Diego Maradona'nın fotoğrafına yer verdi.

    Derginin iç bölümündeki sayfada 'Sonsuza dek en büyüğü' başlığının kullanıldığı haberde, Arjantin için Maradona'nın öneminin futbolun ötesinde olduğu belirtildi.

    Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldığı haberde, ülkede bayrakların yarıya da indirildiği kaydedildi.

    Derginin hazırladığı özel sayfalarda efsane futbolcunun hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

    Bild gazetesinde de birinci sayfadan 'Güle güle Diego! Maradona tanrının elinde' başlığıyla verilen haberde, "Dünyanın büyük futbol sanatçısı Diego Armando Maradona öldü. Arjantinlinin kalbi çarpmayı durdurdu. Evinde sessiz ve sakin" ifadeleri kullanıldı.

    © Fotoğraf : EuroSport
    Maradona'nın ölümü basında geniş yer buldu.

    Efsane futbolcu için hazırlanan iki özel sayfada, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden fotoğraflara yer verildi.

    Maradona'nın yaşamının ve kariyerinin anlatıldığı bu sayfalarda, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Arjantinli futbolcu hakkındaki görüşleri aktarıldı.

    Rheinische Post gazetesinde 'Top ile bir sihirbaz' başlığının kullanıldığı haberde, "Tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Welt gazetesinin ilk sayfasında ise Maradona'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı fotoğrafa yer verilerek, 'Bir kahramana veda' ifadesi kullanıldı.

    Gazetenin haberinde, "Maradona bir dahi, çılgın ve bağımlığıydı" değerlendirmesi yapılarak Arjantinli futbolcunun vefat ettiği kaydedildi.

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