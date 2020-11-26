TFF Başkanı Özdemir: Şenol Güneş'in aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen gerçek dışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.
Burada yaptığı açıklamada borç konusunda ilk akla gelenin her zaman devlet olduğunu kaydeden Özdemir, şunları söyledi:
- "Borç deyince hemen aklımıza devletimiz geliyor. Çünkü futbol ailesi olarak başımız ne zaman dara düşse, yardımımıza koşan bir devletimiz var. Bu konuda sporu seven, sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler için tabii ki büyük bir şanstır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır.
- Buradan bir kez daha; tesisler, stadyumlar ve altyapı konuları başta olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bizlere her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edeceğine inanıyoruz. Ancak devletimiz de bir yere kadar. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine hep yük olan değil, katkı yapan bir yapıya kavuşmalıdır."
'Şenol Güneş, Türk futbolunun önemli bir değeridir'
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere karşı çıkan Özdemir, şunları söyledi:
- "A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır.
- Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. Milli takım teknik direktörü olarak, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle, gerek etik değerlere olan bağlılığı ile kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim kurulum ve kendi adıma, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz.
- Eleştiriye her zaman açığız ancak bu eleştirilerin vicdan hak ve hukuka aykırı şekilde yapılarak işini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar vermesine ve Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Şenol Güneş hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah, hocamızla 2022 Dünya Kupası finallerine de katılarak özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu bir daha yeniden yaşayacağız."
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