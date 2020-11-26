TFF Başkanı Özdemir: Şenol Güneş'in aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen gerçek dışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maaşıyla ilgili ileri sürülen iddialara tepki gösterdi. Özdemir, "Hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Burada yaptığı açıklamada borç konusunda ilk akla gelenin her zaman devlet olduğunu kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Borç deyince hemen aklımıza devletimiz geliyor. Çünkü futbol ailesi olarak başımız ne zaman dara düşse, yardımımıza koşan bir devletimiz var. Bu konuda sporu seven, sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler için tabii ki büyük bir şanstır . Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır.

. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan bir kez daha; tesisler, stadyumlar ve altyapı konuları başta olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bizlere her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edeceğine inanıyoruz. Ancak devletimiz de bir yere kadar. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine hep yük olan değil, katkı yapan bir yapıya kavuşmalıdır."

'Şenol Güneş, Türk futbolunun önemli bir değeridir'

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere karşı çıkan Özdemir, şunları söyledi: