Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda

Dünya, kalp ve akciğer problemi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybeden efsane Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor.

Arjantin'de halk, dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor. Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06:00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Stringer Maradona Küba lideri Fidel Castro ile görüşürken, 2001

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA, bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyururken, Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu'ndan 'Adios el 10' taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.