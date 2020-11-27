UEFA Avrupa Ligi'nde Roma gruptan çıkmayı garantiledi

F Grubu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırlayan Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın oyuncuları, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın formalarıyla sahaya çıktı.
D Grubu'ndaki mücadelede ise İskoç temsilcisi Rangers, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla 2-2 berabere kaldı.
A Grubu'nda oynanan maçta Cluj'u 2-0 yenen İtalyan ekibi Roma gruptan çıkmayı garantiledi.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu: Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2
- B Grubu: Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3
- C Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1, Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3
- D Grubu: Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1, Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2
- E Grubu: PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2, Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
- F Grubu: Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0, AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
- J Grubu: Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0
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