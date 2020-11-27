Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. © AFP 2020 / Ronaldo Schemidt

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. © AFP 2020 / Carlos Reyes

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. © AFP 2020 / Juan Mabromata

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. © AFP 2020 / Emiliano Lasalvia 1 / 4 © AFP 2020 / Ronaldo Schemidt Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığı'na hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.