Mourinho: Maradona'yı ne zaman Google'dan aratsak bulacağız, Diego'yu asla

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Diego Armando Maradona ölümünün ardından efsane futbolcuyla arasındaki ilişkiye dair konuştu. Mourinho, "Bir Maradona, bir Diego var, ikisi farklı. Maradona'yı ne zaman Google'dan aratsak bulacağız, Diego'yu asla. Ben Diego'yu özledim" dedi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, yakından tanıdığı Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından efsane futbolcuyla arasındaki ilişkiye dair açıklamalar yaptı.

Tottenham’ın Ludogorets’i 4-0 yendiği maçtan sonra konuşan Mourinho, "Bir Maradona, bir Diego var, ikisi farklı. Maradona hakkında konuşmama gerek yok çünkü herkes tanıyor. Diego ise onun arkadaşlarının tanıdığı. Maradona'yı ne zaman Google'dan aratsak bulacağız, Diego'yu asla. Ben Diego'yu özledim" dedi.

“Oğlum, onun futbolcu olduğu dönemden çok sonra doğdu ama onun hakkında çok şey bildiğine eminim. O da baba olduğunda çocuklarına Maradona’yı anlatacağını biliyorum” diyen Mourinho, şöyle devam etti:

“Oğlum nasıl Maradona’yı izleyemediyse, ben de Stefano’yu futbol oynarken hiç görmedim. Ama babamın anlattıkları sayesinde çok şey biliyorum. Diego’yu çok özleyeceğim . Onunla daha fazla zaman geçirmediğim için üzgünüm, bunu çok isterdim. Ailesi, arkadaşları ve takım arkadaşları onu tanıdıkları ve çok zaman geçirdikleri için ayrıcalıklı insanlar.

. Onunla daha fazla zaman geçirmediğim için üzgünüm, bunu çok isterdim. Ailesi, arkadaşları ve takım arkadaşları onu tanıdıkları ve çok zaman geçirdikleri için ayrıcalıklı insanlar. Onu çok iyi tanıyordum ve büyük mağlubiyetlerimden sonra her zaman beni arayıp ‘Mou unutma sen en iyisisin’ derdi. Ancak büyük zaferlerimden sonra hiç aramazdı. Onu özleyeceğim ve çok üzgünüm. Ama gülümsemeyi bırakmayacağım. Çünkü onunla geçirdiğim her dakikada birlikte gülüyorduk.”

"I feel sorry that I didn't spend more time with him." ❤



Jose Mourinho pays tribute to his friend, the late Diego Maradona, and says he would always call him after big defeats as a manager. pic.twitter.com/IyQ3p4D5Rj — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2020

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