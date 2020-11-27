Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinin hakemiyle ilgili açıklama: İddialar tamamen hayal ürünü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçının öncesinde sosyal medyada maçın hakemi hakkında dile getirilen ve ciddiye almadığımız bazı iddiaların resmi söylemlerde de bahsedilmesi üzerine bu açıklamayı yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Başkanımız Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığı iddiası tamamen hayal ürünüdür. Numanoğlu'nun ne şu anda ne de geçmişte başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirinin şirketleri ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Bunun yanında Numanoğlu'nun babasının kulübümüzde futbol oynadığı iddiası da yine tamamen hayal ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

İddiaları ortaya atanların ispatlamakla mükellef olduğunun altının çizildiği açıklama şöyle sürdü: