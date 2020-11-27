Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi penaltı paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile derbi maçı öncesinde penaltılar üzerinden iğnelemeli bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Twitter'a yönelik olarak "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dendi.