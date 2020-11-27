Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi penaltı paylaşımı

Derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, resmi Twitter hesabında penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Twitter'ın etiketlendiği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dendi.
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. 😏 pic.twitter.com/uLDuF6ozg4
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