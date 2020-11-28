Arjantinli genç, Maradona'nın oğlu olduğunu iddia etti, DNA testi için mezarın açılmasını istedi

Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın defninden 24 saat sonra avukatına DNA testi için Maradona’nın mezardan çıkarılması konusunda başvuruda bulunma talimatı verdi.

Avukat Jose Nunez, Santiago'nun memleketi La Plata şehrindeki bir aile mahkemesine; Maradona'nın otopsisi, DNA sonuçları ve cesedinin bir mahkeme morguna nakledilmesi için mezardan çıkarılmasını talep eden yazılı bir talepte bulundu. Nunez ve iş ortağı Juan Benitez tarafından dosyalanan 4 sayfalık belgede, Diego Maradona'nın 'Santiago Lara'nın gerçek kimliğini bulabilmesi için' DNA testleri yapılıncaya kadar mezardan çıkarılması ve korunmasının talep edildiği ifade edildi.

A teen who claims to be the illegitimate son of Diego Maradona has demanded his body be exhumed for DNA tests https://t.co/kgdr7us5ED — Evening Standard (@standardnews) November 28, 2020

​

'Annem ölümünden önce onun oğlu olduğumu söyledi'

Nunez'in mezar açma talebini doğrulamasından bir gece sonra bir televizyon kanalına konuşan Santiago, “Annem ben sadece 3 yaşındayken öldü, ancak ölümünden günler önce konuşmak için vantilatörünü çıkardığında bir grup avukata Diego'nun oğlu olduğumu söyledi. Sadece kim olduğumu bilmek istiyorum. İşlerin mali tarafı benim için önemli olan bir şey değil" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Teenager claiming to be Diego Maradona's son demands exhumation of bodyhttps://t.co/7E7NUd1IFu — Daily Mirror (@DailyMirror) November 28, 2020

​

Santiago'nun annesi olan ve Maradona ile sürekli ayrılıp barıştıkları 7 yıllık bir ilişkisi olduğu iddia edilen Natalia Garat'ın 2006'da 23 yaşındayken akciğer kanserinden hayatını kaybettiği belirtildi. Natalia'nın eski erkek arkadaşı Marcelo Lara’nın, Santiago'yu kendi oğlu gibi büyüttüğü ifade edildi. Ayrıca Maradona'nın, eski eşi Claudia Villafane ve uzun dönem ilişki yaşadığı Verocina Ojeda da dahil olmak üzere 4 farklı kadından 2 oğul ve 3 kızı kendi çocuğu olarak tanıdığı belirtildi.