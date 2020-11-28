Adanaspor'da 21'i futbolcu toplam 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.