Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıl sonra deplasmanda rakibini mağlup etti.
Beşiktaş'ın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. 4. dakikada Aboubakar, takımını öne geçirdi.
Siyah beyazlı ekip, 20. dakikada Aboubakar ile deplasmanda farkı ikiye çıkardı.
Kullanılan kornerde arka direkte bekleyen Cisse, 34. dakikada golü attı ve farkı bire indirdi.
Beşiktaş'ta, Cyle Larin 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
53. dakikada Necip Uysal'ın golüyle Beşiktaş yeniden farkı ikiye çıkardı. Necip Uysal, kariyerinde ilk derbi golünü Fenerbahçe'ye attı.
68'de Ozan Tufan golü attı, Fenerbahçe yeniden farkı bire indirdi.
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında 88'de N'Sakala 4. golü attı. 90+7'de VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ozan Tufan penaltıyı ağlara gönderdi. Karşılaşma 4-3 sona erdi.
Maç içerisinde Sergen Yalçın, hakemin bazı kararlarına sert tepki gösterdi. Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, sarı kart gördü.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, efsane futbolcu Maradona unutulmadıhttps://t.co/ErkBqbdrGA pic.twitter.com/W9NzpYKk1Y— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 29, 2020
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