İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
Maçta takımının dördüncü golünü atan Lionel Messi, 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbolun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'ya kişisel bir saygı duruşunda bulundu.
Lionel Messi'den Maradona'ya selam https://t.co/lUqLQcLg62 pic.twitter.com/AkQnJ9dpuU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 29, 2020
Messi attığı gol sonrasında ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Newell's Old Boys takımının formasını gösterdi.
Messi, golünü Arjantinli efsane futbolcu Maradona'ya adadı.
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