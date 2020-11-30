Mike Tyson: Esrar içmeyi bırakamıyorum, üzgünüm

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones’la karşı karşıya geldiği gösteri maçıyla ilgili konuştu.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilen müsabaka öncesi esrar içtiğini itiraf eden boksör, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Kesinlikle evet. Dinleyin, içmeyi bırakamıyorum. Maçlar sırasında içiyorum. İçmek zorundayım. Üzgünüm. İçiciyim. Her gün içiyorum. Asla durmadım."

'Ben böyleyim, böyle de öleceğim'

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, “Ben buyum. Olumsuz açıdan benim üzerimde bir etkisi yok. Bu sadece yaptığım şey, böyle biriyim ve böyle de öleceğim. Bunun açıklaması yok. Ne başlangıcı ne de sonu var" diye konuştu.

Gönüllü Dopingle Mücadele Derneği, maç öncesi her iki boksörü performans artırıcı maddeler için test etmişti ancak esrar yasaklı maddeler listesinde bulunmuyordu.

Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona ermişti.

2018 yılında esrar endüstrisine girip Kaliforniya'da 40 dönümlük bir arazi alan Tyson’un çiftçilere kenevir türlerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini öğretmek için Tyson Ekme Okulu (Tyson Cultivation School) adında bir okulu da var.