Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay koronavirüse yakalandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, Villarreal maçında takımının başında olamayacağını duyurdu.

Çalımbay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."