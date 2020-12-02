TFF Başkanı Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı duyuruldu. Federasyonun resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.— TFF (@TFF_Org) December 2, 2020
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz
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