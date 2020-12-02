Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara kovid-19 testi yapılırken, 4´ü altyapıdan 9 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştı" denildi.

Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/iH6OCv1z00 — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) December 2, 2020

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