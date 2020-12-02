İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan 3. Türk oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.