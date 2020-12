Belözoğlu: Fenerbahçe bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır

Emre Belözoğlu, Fotomaç gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen ‘Süper Lig'in En İyileri’ ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var’

Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri derbiyle ilgili Belözoğlu, "Kendilerini bir kez daha tebrik ederim. Ligde önümüzde 30 hafta olduğu gerçeği düşünüldüğünde, bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz vardı. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir takımımız var, camia, taraftar ve bizler onlara çok inanıyor ve güveniyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah bu ligi taşıyabilecek ve sonunda inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

‘Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz’

"Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama futbolda bunlar var" diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camiamız ve oyuncu grubumuz var. Bu anlamda çok da inanıyorum, hem sahanın içinde bulunmuş, kendini de ispatlamış bir teknik adamımız var. O anlamda bizim adımıza aslında bilmiyorum neden bunlar konuşuluyor ama olumsuz bir tablo yok. Biz gayet işimizin bilincinde ve motive şekilde sabah kalkıp işimize devam ediyoruz. Hocamız da gerekli anlamda oyuncu arkadaşlarımızla görüşmelerini yaptı. Haftalık rutin görüşmelerdir bunlar, derbiye özel de değil. Bizler de devamlı tesiste takımımızın yanındayız. Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme mutlaka var ama biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz."

‘Hocamızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz’

Fenerbahçe Sportif Direktörü, Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara ve teknik direktör Erol Bulut'a yapılan eleştirilerle ilgili, şunları söyledi:

"Mağlubiyetten sonra tabii bunun bir 24 saati olur. Her oyuncuda, her teknik adamda, her taraftarda da böyle olmalı. Ama biz sabah kalktığımızda ne kadar iyi ya da ne kadar kötü giderse gitsin işimizi planlamak zorunda olan insanlarız. Futbolun içerisinden geldik, başarının da başarısızlığın da kendince yaşanılması gereken bir süresi var. O süreyi şu an geçtik, artık önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş maçını kazanmış olsak da başka bir mücadele olacaktı, kaybettik daha farklı bir mücadele olacak. O yüzden Fenerbahçe bu anlamda planlı, programlı, burada özellikle söylüyorum, Samandıra'da hocamızın önderliğinde, liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz mevcut. 5-1 kazandığımız maçtan sonra da hocamızın oyundan memnun olmadığına dair röportajları mevcut. Bizler takımımızı daha iyiye nasıl taşırız bunun derdindeyiz, başta hocamızla beraber. Motivasyon kaybı olmadan inşallah Denizli'ye gideceğiz, bizden beklentinin farkında sahaya çıkacağız."