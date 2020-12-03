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    Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlayacak.

    Beşiktaş, taraftarlarını Vodafone Park'a kurduğu dijital ekranlarda ağırlayacak

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlayacak. 

    Siyah-beyazlı yönetim, Vodafone Park'ın Doğu Tribünün önüne kurulan led ekranlarda taraftarlarının fotoğraflarını yayınlamaya karar verdi. 

    Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, "Futbol taraftarlarla güzel. Futbol sadece bir oyun değil. Anılarıyla, geçmişiyle ve camiaların kendisini temsiliyle çok büyük bir oyun. Taraftarlarımızı çok özledik, taraftarların da stadı çok özlediğini biliyoruz. Futbolun içinde anılar vardır. 10 sene, 20 sene önce oynanan maçlardaki hikayeler anlatılır ama maalesef bu sene keyifsiz bir hikayenin içindeyiz. Böyle olunca taraftarlara anı fırsatı sağlamak istedik. Kurulan platformlarda taraftarların fotoğraflarını paylaşarak hem takımın motivasyonunu artırmak hem de seyircisiz dönemde taraftarlara tarihi bir fırsat vermeyi sağlayacağız. Teknolojik olsa da artık taraftarlarımızı bu işin içine almak istiyoruz." diye konuştu. 

    Katılımın maddi bir bedeli olduğunu ancak siyah-beyazlı taraftarlara bir anı bırakmayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Daltaban şunları kaydetti: 

    "Bu işten elbette Beşiktaş'a fayda sağlamak gibi bir misyonumuz var ama bunu sadece taraftarlar Beşiktaş'a destek olsunlar diye yapmıyoruz. Taraftarlara da anı kalmasını amaçlıyoruz. Bunun cüzi bir fiyatı olacaktır. Bunun detaylarını resmi siteden açıklayacağız. Yarın pilot bir uygulama yapacağız ve taraftarlarımızın ne satın alacaklarını bilmeleri için ebediyete intikal eden taraftarlarımızın, kurucularımızın, rahmetli başkanlarımızın, spor şehitlerimizin fotoğraflarını yayınlamak istiyoruz. Spor tarihinin en kötü günlerinden birisi yaşandı Bursaspor maçında, saldırıda şehit olan polislerimizin fotoğrafları da yarın burada yer alacak. Ev sahibi olarak oynayacağımız bir sonraki maç için bunun satışını yapacağız ve buradaki ekran görüntülerini taraftarlar indirebilecekler. Aileleriyle yan yana olma imkanı olabilecek. Beşiktaş tribününde herkesin bir grubu vardır, onlara yan yana yer verme şansımız olacak. En önemlisi de uzakta yaşayan, Avrupa'da yer alan Beşiktaşlı kardeşlerimizin saha yanında ekran görüntülerini sunma imkanımız olacak. Farklı bir siteden de bunu indirebilecekler. Bu yalnızca bu sene olacak çünkü seyircili atmosferde bunu yapamayız. Önümüzdeki sene pandeminin bitmesini umuyoruz. En azından bu dönemde bir fırsat olarak bunu sunmak istiyoruz. 'Statta değildim ama 20 sene evvel ben burada fotoğrafımla var oldum' deme şansı vereceğiz taraftarımıza. Beşiktaş, taraftarıyla, camiasıyla, Beşiktaşlılık kültürüyle büyük olmasını sağlıyor. Bunu tamamen fırsat olarak görüyorum. Elbette kulüp gelir sağlayacak ama taraftarı müşteri olarak görmektense onların ruhunu hissetmeyi tercih ediyorum. Yurt dışında örnekleri var. Türkiye'de ilk hayata geçiren biziz. Kulüplerin rahatlıkla yapabileceği bir organizasyon ve yarınki maçta bunu test edeceğiz."

    Siyah-beyazlı kulüp yarın oynanacak Kasımpaşa maçında uygulamayı hayata geçirecek.

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