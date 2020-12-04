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    satranç

    İstanbul'un ilçe bazlı sporcu haritası çıkarıldı

    © İHA
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202012041043343507-istanbulun-ilce-bazli-sporcu-haritasi-cikarildi-yaklasik-240-bin-faal-sporcu-var/

    Spor İstanbul'un yaptığı araştırmada elde edilen verilere göre İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 242 bin aktif sporcu bulunuyor.

    Futbol ve izcilik dışındakiler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre satranç, bünyesinde en fazla faal sporcuyu barındıran branş olarak dikkati çekiyor, Adalar ise nüfusa oranla en çok aktif sporcunun yer aldığı ilçe olarak ön plana çıkıyor.

    Futbol ve izcilik dışındakiler dikkate alındığında İstanbul'un en popüler sporu satranç

    Satranç, futbol ve izcilik dışındakiler dikkate alındığında İstanbul'da en fazla faal sporcunun yer aldığı branş olarak öne çıkıyor.

    İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 21 bin 942 faal satranç oyuncusu bulunuyor. Tekvando, bu alanda 17 bin 490 aktif sporcuyla ikinci, basketbol ise 11 bin 167 faal oyuncuyla üçüncü sırada yer alıyor.

    İstanbul'da futbol ve izcilik dışındaki branşlar değerlendirildiğinde en fazla faal sporcu Adalar'da bulunuyor. Adalar, nüfus yoğunluğuna göre yapılan hesaplamada toplam 502 aktif sporcu ile bu alanda başı çekiyor. Adalar'ın ardından 218 sporcunun yer aldığı Üsküdar ikinci, 216 ile Sarıyer ise üçüncü sırada yer alıyor.

    Şile ise 19 faal sporcuyla bu alanda son sırada yer alan ilçe olarak dikkati çekiyor.

    Sayılar, ilçe bazında her 10 bin kişide izcilik ve futbol branşları hariç faal sporcu sayılarını göstermektedir.
    © AA
    Sayılar, ilçe bazında her 10 bin kişide izcilik ve futbol branşları hariç faal sporcu sayılarını göstermektedir.

    En kalabalık ilçelerde satranç ve tekvando ön planda

    İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu 10 ilçede satranç ve tekvando, en fazla faal sporcunun bulunduğu branş olarak dikkati çekiyor.

    Bu ilçelerden Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar ve Maltepe'de en fazla satranç branşında aktif sporcu bulunuyor. Bağcılar, Ümraniye ve Sultangazi'de tekvando, Bahçelievler'de kick boks ve Gaziosmanpaşa'da ise karate branşında en çok faal sporcu yer alıyor.

    İstanbul'daki faal sporcu sayısının Türkiye'de 12 ilin nüfusundan fazla olması dikkati çekiyor.

    İstanbul; Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Sinop, Bayburt, Bartın, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Tunceli'nin nüfuslarından daha fazla aktif sporcuya sahip. İstanbul'da yaklaşık 242 bin aktif sporcu bulunurken, bu kentlerin nüfusları ise 84 bin ile 235 bin arasında değişiyor.

    Branşlara göre öne çıkan semtler şöyle:

    1. Satranç-Üsküdar
    2. Atletizm-Sarıyer
    3. Jimnastik-Kartal
    4. Karate-Adalar
    5. Kick boks-Bahçelievler
    6. Tekvando-Üsküdar
    7. Dövüş sporları (Boks, Güreş, Judo, Karate, Kick Boks, Muay Thai, Tekvando, Wushu Kung Fu)-Üsküdar
    8. Voleybol-Sarıyer
    9. Basketbol-Kadıköy
    10. Futbol-Şile
    11. Yüzme-Adalar
    12. Olimpik branşlar (Futbol, Dalga Sörfü, Sportif Tırmanış, Kaykay, Beyzbol/Softbol hariç)-Adalar
    13. Tenis-Sarıyer
    Spor İstanbul Genel Müdürü: İstanbul’daki aktif sporcu sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz

    Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da aktif sporcu sayısının yeterli olmadığını, bunu 2-3 yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

    Renay, Spor İstanbul'un sporun gelişimine katkısı olan en büyük kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Bir şeyi geliştirmek için önce ölçmek gerekiyor. Biz bu araştırmayla başlangıç noktamızı görmek istedik. Sporcunun nüfusa oranını görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de alanında ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayla İstanbul'da sporcu sayısını gördük" diye konuştu.

    İstanbul'da aktif sporcu sayısının yeterli olmadığını vurgulayan Onur, şu ifadeleri kullandı:

    "16 milyon nüfuslu İstanbul'da yaklaşık 250 bin faal sporcu var. 3.6 milyonluk Berlin'de ise bu sayı 720 bin. Sporcu sayımız az maalesef. Bizim altyapı konusunda çok çalışmamız lazım. Çocukları farklı spor branşlarıyla tanıştırarak onları yetiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra bu çocukların spor hayatlarını devam ettirmesi ve kulüpler tarafından sahiplenilmesi için çalışmamız lazım. Esasında bu çalışmayı bunun için yaptık. Bunun devamı da gelecek. Kısa bir süre sonra daha güncel sonuçları da paylaşacağız. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu rakamı 2 katına çıkarmayı kendimize hedef koyabiliriz. Tüm federasyonlarla ortak çalışarak 2-3 yıl içinde bu sayıyı 2 katına çıkarmayı hedeflemeliyiz."

    Tesisleşmede en fazla faal sporcunun yer aldığı branşın önemine de dikkati çeken İ. Renay Onur, "Bir ilçeye ve mahalleye tesis yaparken, oradaki sporcu profili ve mevcut tesislerin durumu önemli. İkisini karşılaştırdıktan sonra hedeflerimize ve ilçenin durumuna bakıp oradaki tesisi konumlamak mümkün. Örneğin dövüş sporlarının çok yoğun olduğu bir ilçeye bir tesis yapıp, içine bununla ilgili stüdyo koymamak yanlış planlama anlamına geliyor. Bu araştırmayı yapacağımız tesislerde de kullanmamız bizim için önemli. Federasyonların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu bilgileri kullanıp sporu ve sporcuyu geliştirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Üsküdar, Karate, Futbol, Spor, Tekvando, Satranç
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