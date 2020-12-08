Ali Koç: Hakemlik zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de hakem krizi olduğunu söyledi. Mesut Özil haberlerine de açıklık getiren Ali Koç, "Fenerbahçe, öyle bir ekonomik şartları kaldırabilecek durumda değil" yorumunda bulundu.

Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı algısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Türkiye'de ciddi bir hakem krizi var. Keşke Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirebilsek. Bu çok acı bir durum. Biz bunu kanıksadık, çok insanda inanıyor. Ben inanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum. Bu olguyu hep beraber, tüm paydaşlar değiştirmeliyiz. Bunun içinde radikal, yapısal değişiklikler, reform, devrim derecesinde adımlar atmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'Hakemlik zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, hakemliğin zor bir meslek olduğunu ama bu kadar kötü yönetim göstermenin daha da zor olduğunu ifade etti. Federasyon ve başkanları ile MHK ve başkanlarının değiştiğini ama krizin hiç değişmediğini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini düşünüyoruz. Evet hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bunun üzerine VAR geldi. Çizgi teknolojisi neredeyse yüzde yüz isabetli kararlar veriliyor. VAR çok daha çeşitli pozisyonlara bakıyor ama insan bu teknoloji gelince minimize edilmiş hata bekliyor. Bu teknoloji iyi kullanılırsa fayda verir. Bu teknolojiyi kullananlar da insanlar. Mesele geçen sene Kayseri maçında 3 penaltımızın verilmediği faulden bir gol verilip 1-0 kaybettiğimiz Kayseri maçında 3 tane yüzde yüz penaltıda VAR'a dahi gidilmedi. orada VAR hakemi kimdi ? Tugay Kaan Numanoğlu. Geçen hafta Beşiktaş maçını yöneten hakem. Ana hakem kimdi ? Arda Kardeşler. Son maçımızda VAR odasındaki arkadaşımız. İnşallah bunlar tesadüftür ama ne yazık ki bize sistematik geliyor. Bizler hakem hatasıyla kastı ayırt edebilecek durumdayız. Hiçbir şey artık gizli kalmıyor. Her şey ortada. Açıklasınlar bilmek istiyorum, desinler ki evet sizin futbolcunuz yalan söylüyor hakeme çıkarken hakaret etti. Şu nedenle o sarı kartı gördü. Hakaret etse zaten kırmızı kart görmesi lazım. Altlık yapılması bizi rahatsız ediyor. Hakemin notunu açıklasınlar. Bu hakem 1 hafta mı maç almayacak ? Herhalde 1 hafta almayacaktır, gerçi geçen sene Kayseri maçından sonra maç aldılar ama bu hakem ne olacak ?"

'O pozisyona kırmızı kart vermeyecek hakem, bu işi yapmamalı'

Ali Koç, Beşiktaş maçında Josef de Souza'nın Mauricio Lemos'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gösterilmemesini eleştirdi.

Kendilerinin de genç hakemlerin atanmasını ve yeni hakemlerin çıkmasını istediğini hatırlatan Koç, "Hakemlik camiasında değişik dengeler, değişik güç odakları, değişik beklentiler, hesaplar, kitaplar olduğunu eski yeni bir sürü hakem ifade ediyor. Ben bir yönetici olarak ne kadarı doğru bilmiyorum ama ortada bir gerçek var ki bir sıkıntı var. Geçen hafta bizim maçımıza genç bir hakem atandı, cesur bir karar ama hakem üstünde yaşanan spekülasyonlardan sonra hakem bu maçı katletti. İki takımda rahatsız ve şikayetleri var. Bizden belki 1-2 oyuncu atılmalıydı, bize göre 2. gol olmamalıydı öncesinde faul var. Josef'i tanırım, iyi bir insandır. Kasten yaptığını düşünmek istemiyorum ama yani karate literatürüne girecek bir müdahaleyi sarı kartla geçiştirildi. O pozisyona kırmızı kart vermeyecek hakem, o pozisyondan dolayı orta hakemi VAR'a çağırmayacak VAR hakemi bu işi yapmamalı. Bu kadar net. Bu spekülasyona açık bir konu değil." şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç, hiçbir takımın kötü oynasa dahi hakem kararlarıyla maç kaybetmeyi haketmediğini dile getirerek, "Hakemlerin Türk futbolunu krize sürüklediği bu ortamı adreslemek, minimize etmek için imkanlar ve yollar var. Birkaç örneğini verdim. Lütfen MHK başkanı çıksın bazı açıklamalarda bulunsun. Kriz masasıysa kriz masası kurulsun. Sorunun dibine inilsin. Bu böyle gitmez. Bu sene geçen sene yaşadığımız endişeleri taşıyorum ve bunu adresliyorum. Bu sene ile geçen senenin farkı, biz bu sene çok daha kuvvetliyiz ve bu işler erken başladı" ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem durumuna içinin sinmediğini ama ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Koç, şunları anlattı:

"İnşallah biz bu sene ipi göğüsleyeceğiz. Hiçbir zaman iddialı, büyük konuşmadım ama bu sene baktığımız zaman işler istediğimiz gibi gidiyor. Futbol performansı olarak bakarsak evet puanımız iyi, ilk 3 takım 23 puanda ama daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Evet 15 senedir görmediğimiz bir deplasman performansı var süper ama iç sahada hiç beklemediğimiz neticeler alıyoruz, bu problemi çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız müthiş ki daha golcülerimiz tam devreye girmedi ama şampiyonluk adayları içinde en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Bunları adreslememiz lazım. Derin bir kadromuz var, bunun kıymeti, önemi ocak ayından sonra 3-4 günde bir maç yapacağımız dönemde daha iyi farkına varılacak, daha iyi anlaşılacak. Orada bizim bir rekabet avantajı oluşturacağımızı düşünüyorum, umut ediyorum. Hocamızdan memnunuz. Mesela ne yapıldı, önce Fenerbahçe şampiyon olacak dendi sonra 12. haftada hoca sorgulanmaya başlandı. Bunlar klasik, biz bunları yemiyoruz da ne yazık ki taraftarımız bu golleri yiyor. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hocamızdan, teknik kadromuzdan, sportif direktörümüzden hizmet veren herkesten memnunuz. İnşallah uzun süreli beklediğimiz şampiyonluğu bu sezon sonunda taraftarlarımıza armağan edecek bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum."

'Bizim için güzel bir rüya, rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya'

Ali Koç, sözlerini devre arası transferi ve gündeme gelen Mesut Özil transferiyle sonlandırdı:

"Elden oyuncu çıkarmazsak çok fazla transfer yapacak manevra alanımız yok ama ihtiyacımız olan noktalar var. Mesut Özil FenerOl'dan beri gündeme gelen bir konu. Mesut Özil iyi bir Fenerbahçelidir. Ekonomik şartlarla ilgili o zaman da söylemiştim, bugün de söylüyorum. Fenerbahçe böyle ekonomik şartları kaldırabilecek konumda değil. Bizim için güzel bir rüya, rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya."