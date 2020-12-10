PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti

PSG kulübünün Twitter hesabından, Kulüp başlanı Nasser Al-Khelaifi'nin Pierre Webo’ya imzalı PSG forması hediye etmesinin görüntüleri paylaşıldı.
Le Président Nasser Al-Khelaïfi a remis à Pierre Webo un maillot dédicacé par l'ensemble de l'équipe à l'issue de la rencontre. ❤️💙#NoToRacism pic.twitter.com/mkdWmOC775— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2020
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Başakşehir maçının 14. dakikasında Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine Başekşehirli futbolcular sahadan çekilmişti. Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından 1 gün sonra tamamlandı.
Maç öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığa karşı protesto eylemi gerçekleştirdi.
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