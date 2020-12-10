Kayıt
16:27 10 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi

    © DHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043376455_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_9c8c23927c98f652eecb58de8a16d7fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202012101043376530-boluspor-baskani-abat-takiminin-macini-vinc-ustunde-izledi/

    Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmayı stadın dışında, vinç üzerinde izledi. Abat, "Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk" dedi.

    Boluspor Başkanı Abdullah Abat, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altay'ı konuk ettikleri karşılaşmada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Abat, ligin 13. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı tribünden takip edemediği için ilginç bir yola başvurdu.

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde vinç kiralayan Abat, karşılaşmayı stadyum dışında vinç üstünde izledi.

    'Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor, bu bir aşk'

    Geçtiğimiz hafta Altay maçı sonrasında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini ancak kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmamak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Abat, şöyle konuştu:

    "Öncelikle hafta sonunda oynadığımız Altay maçı sonrasında rakip takımın penaltı pozisyonunda hakeme yoğun itirazlardan dolayı, saha içerisine bağırmama rağmen tribünden sesimi duyuramadım. Pandemi sürecinde, ben sağlıkçıyım, bu süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Futbolcuları soyunma odasına ve hocamızın da sarı kartı vardı onları yönlendirmek adına 1-2 dakikalığına sahaya girmek mecburiyetinde kaldım. İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1-2 tebrik oldu. Bundan dolayı Kovid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz karar çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor. Bu bir aşktır. Biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk."

    'Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız'

    Boluspor'a tutkuyla bağlı olduklarını dile getiren Abat, "Takım aşkı için, takımı yalnız bırakmamak için Bolu'dan buraya geldik. Saha içerisinde herhangi bir yerde bulunmamız yasak olduğu için, bu maçı alırsak da bunun tarihte farklı bir yeri önemi olacak. Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız. Takımın bir bilgisi yok büyük ihtimalle. Ama sportif direktörümüz böyle bir şey olabileceğini, böyle bir yol izleyeceğimizi tahmin ediyor. Platform yükseldikten sonra saha içinden görülebilir" diye konuştu.

    Abat, "Buradan takımı canlı bir şekilde izleyeceğim. Zaten taktik vermek, topçuları motive etmek benim değil, teknik heyetin işi. Ben sadece burada olduğumu hissettirmek ve futbolcularımızın mücadelesini canlı izlemek için buraya geldim" dedi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ümraniyespor, Abdullah Abat, Maç, Futbol, vinç, Boluspor
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi.
    Azerbaycan'da Zafer Geçidi töreni
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet