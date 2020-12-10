Gümüşdağ: Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik

Medipol Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "UEFA'dan bu hakemlere ömür boyu men verilmesini talep ettik. Üzülecek bir şey yok. Webo yerine hepimiz üzülmeliyiz ve düşünmeliyiz. UEFA'dan öyle bir ceza çıkmalı ki bu örnek tekrar yaşanmamalı" ifadelerini kullandı.

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo ise, "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi. Bu maçta olanlardan dolayı destekten ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak birlik olduk. Hakem herkesin duyduğu kelimeler söyledi. UEFA hakemi olarak bu sözleri söylemesi çok garibime gitti ve sınırı çok aştı. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı bir duruş sergilendi. 8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir. Herkese teşekkür ediyorum. Hakem ekibinin agresif olduğunu görüyorduk. Buna tepki vermemiz gerekiyordu. O söylememesi gereken sözü söyledi" dedi.

#Canlı: Medipol Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor https://t.co/N6ePGE0Nzh — AA Canlı (@AACanli) December 10, 2020

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