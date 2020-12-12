Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste üçüncü kez kaybetti

Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde de ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi.

Fenerbahçe'nin üst üste kaybettiği diğer iki karşılaşma ise şöyle:

10. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 3-4

8. Hafta Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor 0-2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut tüm camiadan özür diledi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. "Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" diyen şunları söyledi: