Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste üçüncü kez kaybetti

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde de ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi.
Fenerbahçe'nin üst üste kaybettiği diğer iki karşılaşma ise şöyle:
10. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 3-4
8. Hafta Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor 0-2
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut tüm camiadan özür diledi
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. "Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" diyen şunları söyledi:
"Hepimizin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Maçtan önce rakibin hangi opsiyonlarla üzerimize gelmeye çalışacağını konuştuk. Bunları çalışmamıza rağmen buradan goller yedik. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Bugün oynanan futbol kimseyi tatmin etmez. Tüm camiamızdan özür diliyorum
Bu gidişatın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi ben, ekibim ve futbolcularım." diyen Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:
Yıllardır Fenerbahçe'de erken golden sonra kırılma sorunu var. Biz bunu çözmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Son 3 maça bakınca bir türlü çözemedik. Rakibin kalemize nasıl geleceğini söylediğim halde uygulamamız yeterli olmadı. Futbolcuların kendi evimizde oynadığımız maçlarda bireysel performansına baktığımızda yeterli değildi. Fenerbahçe'de oynuyorsunuz ama dediğim gibi sorumluluk bizlerde."
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