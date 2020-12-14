Galatasaray: Bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır.1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/eWANDwvozM — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 13, 2020

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