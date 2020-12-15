Yılmaz Vural taburcu oldu: 'Allah'ım yaşamadığım 1 dakika var, bunu bana müsaade et' dedim

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Yılmaz Vural, hastanede basın toplantısı düzenledi. Vural, yaşanan sürecin ardından hayattaki 1 dakikanın bile çok önemli olduğunu ifade etti.

Koronavirüse yakalandığı için nefes darlığı çeken ve bu nedenle tedavisine yoğun bakımda devam edilerek entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural, tedavisinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yaşadığı süreçle ilgili konuşan ve bu durumun herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Vural, kendisini unutmayanlara teşekkür ederek sözlerine başladı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve birçok kişiye teşekkür ediyorum. Bize hayat veren Çağlar hocama, yoğun bakım ekibine, kat personeline bütün sağlıkçılara çok teşekkür ediyorum. Avrupa’nın en iyi yoğun bakım merkezi burada. Bütün personele çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan, beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık versin.”

'Hayatta öğrendiğim 3 şey daha oldu'

Hastane Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu’nun durumunu adım adım takip ettiğini söyleyen Yılmaz Vural şunları söyledi:

“Yılbaşında 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim 3 şey daha oldu. Bunlardan birisi aile oldu. 1 dakikanın çok önemli olduğunu öğrendim. Halüsinasyon görürken “Allah'ım yaşamadığım 1 dakika var, bunu bana müsaade et” dedim. Yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olacak kadar ekonomi versin. Bunun dışında hayatta her şey yalan.”

Vural açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.