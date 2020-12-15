SSCB milli futbol takımı ve Dinamo Moskova formasıyla katıldığı maçlardaki performanslarıyla tanınan efsanevi Sovyet file bekçisi Lev Yaşin, futbol tarihinin en iyi kalecisi seçildi.

France Football dergisinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre efsanevi Sovyet file bekçisi Lev Yaşin, tüm dünyadan 140 gazetecinin gerçekleştirdiği oylamayla sembolik ‘rüya takımına’ dahil edilerek futbol tarihinin en iyi kalecisi seçildi.

Lev Yaşin daha önce Uluslararası Futbol Tarihi Federasyonu, World Soccer, France Football ve Placar dergileri tarafından 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçilmişti. Sovyet kaleci, Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanabilen tek kaleci.

🌟 🇷🇺 Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Futbol kariyeri 1950'den 1971'e kadar devam eden Yaşin, kulüp seviyesinde Dinamo Moskova’yı temsil ediyordu. Mavi-beyaz formalı oyuncularla birlikte beş kez SSCB şampiyonu olmuştu.

Yaşin, 1960’ta ise milli takımın kalecisi olarak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanmıştı.