Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme



🔗 https://t.co/qVhSp07Rpb pic.twitter.com/rYGDoPxGVq — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 15, 2020

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