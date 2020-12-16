Neymar'ın sakatlanmasına neden olan Mendes'e ölüm tehdidi

Fransa Lique 1'in 13. haftasında Lyon’un Paris Saint-German’i (PSG) 1-0 mağlup ettiği maçın son dakikasında Neymar’ın acı içinde yerde kalmasına neden olan isim olan Thiago Mendes, Sporx’in aktardığına göre, ölüm tehditleri aldığını söyledi.
‘Sakatlamaya çalışmak gibi bir düşüncem yoktu’
Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Instagram hesabından konuyla ilgili özürlerini dile getirerek, "Neymar’ın sakatlanmasına neden olduğum için en içten özürlerimi sunuyorum. Çabuk iyileşerek ülkemiz Brezilya’ya ve yine sevenlerine en iyi futbolunu göstermesini dilerim. Ben ve ailem sosyal medyadan ölüm tehditleri bile aldık ama Neymar’ı sakatlamaya çalışmak gibi bir düşüncem yoktu" diye konuştu.
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- Sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk eden Neymar’ın sakatlığının endişe edilecek boyutta olmadığı açıklandı.© AFP 2020
- Oyuncunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.© AFP 2020
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