FIA, Formula 1'de 2021 sezonu takvimini onayladı

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.
Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
- 21 Mart: Avustralya Grand Prix
- 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
- 11 Nisan: Çin Grand Prix
- 25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
- 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
- 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
- 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
- 13 Haziran: Kanada Grand Prix
- 27 Haziran: Fransa Grand Prix
- 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
- 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
- 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
- 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
- 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
- 12 Eylül: İtalya Grand Prix
- 26 Eylül: Rusya Grand Prix
- 3 Ekim: Singapur Grand Prix
- 10 Ekim: Japonya Grand Prix
- 24 Ekim: ABD Grand Prix
- 31 Ekim: Meksika Grand Prix
- 14 Kasım: Brezilya Grand Prix
- 28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
- 5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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