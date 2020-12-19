Fatih Terim'den hakem Öğretmenoğlu'na: Sen bekçi bile olamazsın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart görürken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yüklendi. Terim, oyundan atılmasının ardından saha kenarından Öğretmenoğlu'na "Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin ulan" diye bağırdı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Karagümrük'e 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın 69. dakikasında Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Terim, saha kenarında hakeme tepki gösterdi.

'Git anlat akşam Fatih hocayı attım diye'

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç içinde faul bekledikleri pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin" diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hürriyet'in haberine göre; Terim, kırmızı kart kararının ardından Öğretmenoğlu'na yönelik şu sözleri sarf etti:

"Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Git anlat akşam Fatih hocayı attım diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu."