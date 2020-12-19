Fatih Altaylı: TFF bir anlamda Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) eleştiriler yöneltti. Federasyon'un 2020-21 sezonu için kulüplerden onay almadan 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaştığını söyleyen Altaylı, "Bir anlamda Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) birtakım eleştiriler yöneltti.

Bugün yayımlanan köşe yazısında sözlerine "Uzunca bir zamandır 'Yayıncı Kuruluş' adı verilen beIN Sports’un yapması gereken ödemeleri yapmadığını, anlaşmaya aykırı düşük miktarda ödeme yaptığını ve fiyatı geri çekmek için her türlü fırıldağı çevirdiğini yazdım durdum" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Her seferinde Türkiye Futbol Federasyonu beni yalanladı.

Ben de onlara 'Asıl yalancı sizsiniz. beIN Sports’a gık bile diyemiyorsunuz çünkü elinizde hiçbir şey yok. Katarlı şirketin verdiği teminat mektubunu kendisine iade ettiğiniz için de Katarlı son derece rahat bir biçimde sizi tehdit ediyor. Sizin bir B planınız bile yok' dedim.

Federasyon bunu da yalanladı haliyle.

Türkiye’de artık haber veren gazeteci kalmadığı için, haber veren üç beş gazetecinin yalanlanması alışkanlık haline geldi ama yalanlama, haberin yalan olduğu anlamına gelmiyor.

Burada da benim doğruları yazdığım her geçen gün ortaya çıkıyor.

Ve şimdi tüm kulüpler beIN Sports’u birlikte protesto edecekler maçlar sırasında.

Bu protestonun gerekçesi ne, onu da anlatalım.

Katarlı beIN Sports sözleşme gereği 2020-21 sezonu için toplam 250 milyon dolar artı 1 milyar 300 milyon TL ödeme yapmak zorunda idi.

Anlaşmaya göre bu ödemeler 20 Haziran’da yüzde 25 ve 20 Eylül’den itibaren de 9 eşit taksitte yapılmak zorunda idi.

Yani sezonluk ödemenin yüzde 50’si bugüne kadar yapılmış olmalıydı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu 2020-21 sezonu için kulüplerden onay almadan tamamen kafasına göre tamamı TL olacak şekilde beIN Sports ile 2 milyar 650 milyon TL’ye anlaştı.

Yani bir anlamda Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti.

Ama beIN'e bu da yetmedi.

Bu sezon ve önümüzdeki sezon ayrıca 135 milyon TL daha kesinti yapmak istiyor.

Kendini Katar Federasyonu zanneden Futbol Federasyonu, kulüplerin değil beIN'in yanında durduğu için de kulüpler üretimden gelen güçlerini kullanarak protesto ediyorlar."