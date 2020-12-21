NTV: Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek

NTV'nin son dakika anonsuyla aktardığı habere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde süren Süper Lig'in ikinci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.
A takım listesindeki oyuncu sayısının koronavirüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı— NTV Spor #MaskeniTak 😷 (@ntvspor) December 21, 2020
Detayları NTV Muhabiri Övünç Özdem aktardı pic.twitter.com/j7DY0KnwaV
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