Fatih Terim'den taraftarlara mesaj

Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.

Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi.

Ve yine biz bize kalmıştık...💛❤️ @GalatasaraySK — Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2020

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