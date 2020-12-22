Arda Turan: 'Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, 14. haftada İzmirli renktaşını ağırladı.

Müsabakanın 4. dakikasında Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 12. dakikada Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Arda Turan ligde 2. kez gol attı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalada bulunan Arda Turan hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yolladı. Turan,"Başımız sağ olsun. Özkan Hoca'yı kaybettik. Bizde çok emeği vardır. Çok öğüt vermiştir bize. Büyük bir insandı. Çok özel biriydi. Çok sevgili kardeşimiz Ulaş hayatını kaybetti. Bu galibiyet ona armağan olsun" şeklinde konuştu.

Takımda liderlik rolüne büründüğünü söyleyen Arda Turan, "Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Seyirci yokken Galatasaray çok eksik, yüzde 50'miz, yüzde 100'ümüz bazen. Keşke onlar varken gol atsaydım" dedi.

'Çıkıp her şeyi yaparız onun için'

Fatih Terim'in cezalı olmasıyla ilgili konuşan Turan, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için" ifadelerini kullandı.