Göksel Gümüşdağ: Bu hakemlerle bu ligin sonu gelmez

Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle maçtan çok maalesef hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu." sözleriyle açıklamalarına başlayan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Hakem, özellikle ilk yarı zannediyorum 12. dakika Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı ki VAR'da tecrübeli bir hakem olması ve çağırmasına rağmen veremeyince, bizim oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesini sağladı. Baktığınızda maç boyu, Caner diye oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, sicilini de biliyoruz. Buna rağmen 90 dakika bir kart çıkaramıyor. İrfan Can Kahveci olunca iki kelime söyleyince çıkartıyor. Şöyle düşünüyorum, Rafael'e bakıyorsunuz, bütün Türkiye görüyor Rafael değmiyor bile. Değmediğim halde niye bana bunu yapıyorsun diyor, kart görüyor. İnanılmaz bir şey, gerçekten anlayamıyorum. Meselemiz Fenerbahçe değil, camia değil. Sitemimiz Fenerbahçe'ye de değil. Maç kazanırsınız, galip gelirsiniz, mağlup olursunuz ama keşke 11 kişi ile 4-1 yenilseydik. İlk yarı baktığınızda bütün Türkiye'nin malumu, 3-4 olacak maç ama siz bu sahadaki adaleti sağlayamadığınız zaman bu işler neticeye

gitmiyor."

'Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum'

Bahattin Şimşek'in bu maçı kaldıracak bir hakem olmadığını kaydeden başkan Gümüşdağ, "Hakem Bahattin Bey maalesef kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil, bunu hepimiz biliyoruz. Bir de seyircisiz bir maç, buna rağmen ezildi, kadıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamıyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter. Ben onu merak ediyorum. Biz geçen sezonun şampiyonuyuz, şampiyon takıma diğer takımların direnç göstermesi çok normal. Bunu bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç." ifadelerini kullandı.

"Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Eğer biraz vicdanı, biraz Allah korkusu varsa, kendini biraz şahsiyetli biliyorsa ben gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum." diyen Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün futbolseverler bunu böyle görüyor. Raporunu da göreceksiniz, bunların hepsi rapora yazılacak ama siz insanların sinirleri ile oynarsanız, böyle bir maçı iki kırmızı kart, Okan Buruk'u atmak bunlar enteresan. Başakşehir'in tarihinde böyle maç sayısı çok azdır. Şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık ama bunlara biz de sessiz kalamayız, bunları söylemek zorundayız. Başakşehir yarıştan hiç kopmayacak, Başakşehir'in tek hedefi vardır, yine şampiyonluğa, o zirveye tutunmak. Bizim tutunmaya, diğer takımın da yarışa devam etme ihtiyacı var. Bu kadar stresli bir maç oynanırken, bu kadar seviyesi düşük, kalitesi düşük bir hakem verilir mi ya. Bu şekilde, bu hakemlerle lig bitmez. Daha başındayız, yarın bir gün olaylar çok daha büyük bir yere gelir."

Verilen kararların ardından konuşmak zorunda kaldığını aktaran Gümüşdağ, "Bakın ben tribünlerden aşağı doğru inip arkadaşların çoğunu ikaz ettim. Çünkü adeta sinir uçları koptu. MHK, MHK heyeti, federasyon bunu sorgulamalı. Bakıyorum basın açıklaması yapacağız bu soğukta 7 adım içeride açıklama yapılmasına müsaade edilmiyor. Niye, talimat böyle. Arkadaş, bu talimat niye değişmez? Federasyon bu işleri niye yapmaz? Talimat değişikliği yap, bu kadar insan burada donmasın. Demin gördüm içeride kavga ediyorsunuz. Bir kulüp başkanı buraya çıktığında, siz niye böyle şeylerle yüz yüze kalasanız. Rahatsızlıklar, üzüntüler çok. Ben mağlup olduğum bir maçta konuşmam, genellikle hiçbir neticeyi hakeme bağlamam. Ama bu maçı oradan alıp buraya verecek kararları verdiğinde ben bu kulübün başkanı olarak konuşmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, "Federasyona ve MHK'ye itirazınız, bir başvurunuz olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim doğru gördüğümüzü bir başkası yanlış görebilir, onu bilemem. Maçtaki hakem rezaletini hepimiz izledik, ben buna dikkat çekiyorum. Mesele, hakemlerin performansı düşük olabilir ama baktığınızda VAR'da tecrübeli bildiğimiz hakem çağırıyor. Hepimiz bakıyoruz net kırmızı, kart yok. Rafael'in pozisyonunda en ufak değme yok, çocuk çıldırıyor, atıyor. İrfan Can iki kelime söylüyor, atıyor. Öbür arkadaşa 90 dakika konuştu, atamadı. Bu hakemlerle olmaz, Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz. Sayın Tatlı'nın dürüst biri olduğunu biliyorum ama bu hakemin bu oyunu buradan bu kadar tansiyonlu hale getirmesine o adam ne yapacak bilmiyorum. Herhalde bu hakemin bu maçtan sonra alacağı puan da herhalde bundan sonra maç da almayacak. Sadece bana değil bir başkasına da yapmasınlar. Mesele sadece Başakşehir değil ki. Hiçbir kulübe yapmasın. Kırmızı kartlar dışında Fenerbahçe 4-1 yeniyor olsa saygı duyarım. Meselem Fenerbahçe değil, meselem hakemin acizliği, zayıflığı, sahadaki ezilmesi. Böyle bir şey olabilir mi."

Gümüşdağ, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile de konuştuğunu aktararak, "Dördüncü hakem onu itmiş, ben de onun elini ittim diyor. Oraya gelene kadar ki eylemleri topladığınızda orada yapılan az. Bu iş böyle olmaz. Bu lig bizim ligimiz, bu takımlar bizim takımımız ama hakemlerin de seviyesi belli. Bahattin Şimşek'in seviyesi hepimizin malumu, bunu biliyoruz. MHK heyeti, kendisi bu maçı seyrettiği zaman bu rezaleti kendisi de görecek, ne olacak? Olan oluyor. VAR'da Cüneyt hoca var, çağırıyor, veremiyor. Gözlemliyoruz, takip ediyoruz, anlatıyoruz, bunların her birini deneyeceğiz. Ondan sonra başka bir şey denememiz gerekiyorsa onu da deneriz. Bu ligde daha bu haftalarda bu kadar gerginlik oluyorsa, bu ligin sonu gelmez." değerlendirmesinde bulundu.