PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.
Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.
Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
- Göztepe 3-1 (Takımın başında yer almadı)
- Trabzonspor(D)
- Frapor TAV Antalyaspor
- İttifak Holding Konyaspor(D)
- Gençlerbirliği
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)