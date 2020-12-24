Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, Teknik Direktör Fatih Terim'e verdiği 5 maç men cezasının ardından 'Herkes için adalet istiyoruz' başlıklı yaptığı açıklamada, cezanın hakkaniyet ölçülerine uygun olmadığını, Tahkim Kurulu'na gerekli başvurunun yapılacağını belirtti.