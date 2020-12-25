NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

NBA'de son bir haftada yapılan Kovid-19 testlerinde iki oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.