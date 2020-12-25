PFDK, kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael'in cezasını iptal etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael Pereira da Silva’nın Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını kaldırdı. Ancak PFDK, futbolcunun ‘oyundan atıldıktan sonraki eylemlerine’ ilişkin yargılamanın devamına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe maçıyla ilgili itirazını kabul etti. Kurul, Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi. Başakşehir’in itirazı sonrası yapılan değerlendirmeye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."