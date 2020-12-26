Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğe yükseldi

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaray Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle Galatasaray Trabzonspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trazonspor’u mağlup eden Galatasaray, puanını 29’a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor’un önüne geçerek liderliğe yükseldi. 27 puanı olan Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK’ya konuk olacak.

Galatasaray, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek